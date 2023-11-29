50-летняя Хайди Клум и ее 19-летняя дочь снялись в нижнем белье для рекламы

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в откровенных образах для рекламы праздничной коллекции бренда Intimissimi. Соответствующие снимки появились на страницах родственниц в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица и ее наследница предстали перед камерой в комплектах кружевного нижнего белья красного цвета. При этом на них были надеты шелковые халаты в тон. Кроме того, 50-летняя знаменитость примерила наряд черного цвета, состоящий из бюстгальтера, штанов и жакета, оформленных перьями.

19-летняя девушка, в свою очередь, также разместила несколько фото со съемки. На них она запечатлена в красных и черных полупрозрачных комплектах из бюстгальтеров и трусов с низкой посадкой.

Ранее Хайди Клум снялась в купальнике и показала видео фанатам. Манекенщица станцевала перед камерой в белом бикини, которое состояло из топа на тонких лямках и без косточек и V-образных стрингов.