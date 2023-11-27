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09:14, 27 ноября 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум станцевала в бикини перед камерой

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в купальнике и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица станцевала перед камерой в белом бикини, которое состояло из топа на тонких лямках и без косточек и V-образных стрингов. Также знаменитость примерила белую рубашку оверсайз, черную бейсболку и солнцезащитные очки.

При этом на заднем фоне висел телевизор, где шли вступительные титры к немецкому телесериалу «Горные спасатели» (Die Bergretter), в котором сыграла Клум.

Ранее в ноябре Хайди Клум посетила этап Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе, США, без штанов. Она пришла на гонки в кожаной рубашке на голое тело, которая была расстегнута и обнажала часть ее груди. Также знаменитость надела трусы с завышенной талией, колготки в крупную сетку и остроносые ботфорты на шпильках.

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      Карина Черных
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