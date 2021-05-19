Барак Обама рассказал о наблюдении за НЛО

Бывший президент США Барак Обама подтвердил, что американские военные наблюдали за неопознанными летающими объектами (НЛО). По его словам, в архивах есть фотографии небесных объектов, происхождение которых невозможно объяснить. Его слова, сказанные в шоу Джеймса Кордена, передает CNN.

Бывший политик рассказал, что когда впервые пришел в офис президента, то спросил, есть у США специальные хранилища, где лежат инопланетные корабли и доказательства существования внеземных цивилизаций. Тогда подчиненные ответили ему отрицательно.

«Есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. У них не было легко объяснимой схемы», — добавил также Обама. По данным издания, в следующем месяце канцелярия директора национальной разведки и министра обороны должна предоставить Конгрессу доклад о неопознанных летающих объектах, собранный по данным военных и разведки.

CNN утверждает, что это доказывает существование специальной секретной программы США, которую официально свернули в 2012 году. Несмотря на то что ей урезали финансирование, чиновники по сей день изучают информацию об НЛО, поступившую от военных, пишет автор материала.

Ранее бывший офицер Военно-морских сил (ВМС) США Шон Кэхил рассказал, что НЛО, который был замечен у американского побережья в июле 2019 года, использовал технологии, которые на 100-1000 лет опережают земные. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — отметил он.