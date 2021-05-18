Бывший офицер ВМС США рассказал об опережающем земные технологии НЛО

Неопознанный летающий объект (НЛО), который был замечен у американского побережья в июле 2019 года, использовал технологии, которые на 100-1000 лет опережают земные. Об этом рассказал бывший офицер Военно-морских сил (ВМС) США Шон Кэхил, его слова приводит Daily Mail.

Речь идет об объекте, который попал в поле зрения пилотов корабля USS Omaha американских ВМС в позапрошлом году близ города Сан-Диего, Калифорния. Объект удалось запечатлеть на видео, которое с тех пор хранилось на боевом информационном посту судна. На кадрах видно, как НЛО сферической формы сначала висит в воздухе над поверхностью воды, а затем резко ныряет и исчезает в океане.

По словам Кэхила, технологии, которые, по всей видимости, задействовал данный объект, во много раз превосходят те, что на данный момент имеются на вооружении США. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — отметил он. Как пояснил экс-офицер, у НЛО не было никаких поверхностей управления или силовых установок, которые могли бы определить американские военные. Кроме того, объект двигался со сверхзвуковой скоростью и, вероятно, мог заранее считывать информацию о траектории движения пилотов, фактически предугадывая их действия.

При этом в Пентагоне уже подтвердили подлинность данного видео, подчеркнув, что оно действительно было снято ВМС США. Там также добавили, что в ближайшее время ролик будет рассмотрен специальной группой американского Минобороны по изучению неопознанных воздушных целей.

Ранее в мае бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс также рассказал о встречах с НЛО неизвестного происхождения. По словам экс-военного, он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. При этом Грейвс отметил, что это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд начиная с 2015 года.