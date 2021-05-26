Раскрыты график и предпочтения Байдена в еде

Несмотря на весьма жесткий график и множество задач, президент США Джозеф Байден каждый день занимается спортом, ужинает с женой и время от времени балует себя любимыми сладостями. Об этом сообщили журналисты The Washington Post в статье, основанной на интервью с людьми из близкого окружения главы Белого дома.

Вместо корзины с яблоками, которую держали в Овальном кабинете при Бараке Обаме и кнопки для подачи диетической колы, установленной при Дональде Трампе, Байден выбрал ириски Dolle’s и любимое шоколадное печенье. В условиях эпидемии все печенье подается президенту в индивидуальной обертке с золотой печатью Белого дома.

По словам собеседников издания, президент США начинает каждое утро с тренировки. В ходе избирательной кампании он регулярно ездил на велосипеде и пользовался тренажером Peloton, однако после победы на выборах вокруг элитного тренажера вспыхнул скандал, поскольку из-за встроенных камер и микрофона его сочли угрозой для безопасности Белого дома. Источники отказались уточнять, разрешили ли Байдену взять его с собой в резиденцию.

В отличие от предшественника Дональда Трампа Байден редко смотрит телевизор. Чаще всего это происходит во время тренировок, и обычно он следит за эфирами CNN’s New Day на CNN или Morning Joe на MSNBC.

Ознакомившись с подготовленной помощниками сводкой новостей, включающей местные и национальные новостные выпуски, статьи и заголовки с первых полос газет, Байден отправляется в Овальный кабинет, где вместе с вице-президентом США Камалой Харрис получает личную ежедневную сводку, состоящую из сверхсекретной разведывательной информации о горячих точках. По меньшей мере раз в неделю ему назначают встречу с министром обороны и госсекретарем США, а также с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил страны.

Также американский лидер периодически созывает своих советников и помощников. Такие встречи редко имеют официальную повестку — президент сам предлагает темы для обсуждения, либо приближенные главы государства сами обращают его внимание на существующие проблемы. Отмечается, что до Байдена обычно доносят лишь те проблемы, которые способен решить лишь он.

Раз в неделю Байдену назначают ланч с Харрис, во время трапезы они просматривают специальное слайд-шоу из фотографий, подготовленное после их поездок, и обсуждают последние события.

Что касается предпочтений Байдена в еде — на обед он обычно ест суп и салат с жареной курицей. Также он неравнодушен к спортивному напитку Gatorade и диетической коле. Оказалось, что президент США — сладкоежка, его любимое лакомство — мороженое с шоколадной крошкой.

«У него вкусы, как у пятилетнего ребенка», — пошутил давний советник Байдена, комментируя его пищевые привычки.

Описывая президента, его приближенные отметили, что он любит помечать страницы книг при чтении, а во время путешествий — по нескольку раз в день звонит жене или одному из внуков. Утверждается, что иногда он может отложить свои дела, если получает звонок от домашних. В целом его описывают как более склонного к личным встречам и общению — он часто удивляет сотрудников Белого дома тем, что может подойти во время работы и узнать о том, как у них дела. Кроме того, одной из характерных черт президента назвали привычку звонить лично и поздравлять с днем рождения.

В резиденцию Байден обычно возвращается около шести или семи часов вечера. Поужинав с женой, он созванивается с советниками, и узнает о последних новостях. Помимо прочего, он также регулярно звонит своему сыну Хантеру, который борется с алкогольной и наркотической зависимостью.