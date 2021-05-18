Раскрыты заработки Байдена и Харрис

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл за 2020 год заработали 607 336 долларов. Налоговые декларации главы государства и его жены были опубликованы на сайте Белого дома.

Согласно опубликованным данным, Байден с супругой выплатили 157 414 долларов федерального подоходного налога, а также еще почти 30 тысяч долларов налогов штатам Делавэр и Виргиния. В то же время чета отдала чуть больше 30 тысяч долларов на благотворительность.

При этом вице-президент США Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф за прошлый год заработали 1 695 225 долларов, выплатив 621 893 доллара федерального подоходного налога. Они также отдали более 200 тысяч долларов на налоги штатов.

Ранее сообщалось, что самые богатые американцы стали богаче на 195 миллиардов долларов за первые сто дней президентства Байдена. По данным Bloomberg, сто богатейших людей увеличили свое состояние, несмотря на призывы платить больше налогов в период пандемии коронавируса. Отмечается, что рост благосостояния миллиардеров был вызван продолжающимся подъемом фондового рынка с момента прихода нового главы Белого дома 20 января, а также быстрым развертыванием программы вакцинации и пакетом государственных мер стимулирования на 1,9 триллиона долларов.