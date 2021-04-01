Раскрыты доходы и имущество украинского премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за прошедший 2020 год заработал более 540 тысяч гривен (около 1,5 миллиона рублей) и получил еще около 90 тысяч гривен (245 тысяч рублей) от продажи имущества. Об этом стало известно после публикации декларации о доходах политика на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

В документе премьер также раскрыл информацию о своих сбережениях: более 57 тысяч гривен (155 тысяч рублей) он хранит в банке и еще около 155 тысяч долларов наличными.

Кроме того, Шмыгаль имеет в собственности крупный земельный участок и частный дом площадью 215 квадратных метров во Львовской области, а также записанный на жену автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский взял в долг около 2,5 миллиона долларов у компании своей жены Елены. В пункте о финансовых обязательствах декларации о доходах указано, что президент занял 1,77 миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов, или почти 185 миллионов рублей). Деньги принадлежат компании Film Heritage inC в Белизе, ее бенефициарным владельцем указана Елена Зеленская.

При этом, судя по декларации политика, его супруга за 2020 год суммарно заработала лишь чуть более 3,4 миллиона гривен (около 9 миллионов рублей).