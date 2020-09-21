Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Порошенко напомнил, что в проекте бюджета выросли расходы на силовиков и на содержание окружения Зеленского. «Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах (...) Притом что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано. Голобородько (герой сериала "Слуга народа", президент-учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до президентства — прим. "Ленты.ру") стал самым дорогим с точки зрения государственных расходов президентом Украины», — сказал Порошенко.

Он отметил, что в бюджете планируют на 7 процентов сократить субсидии для малообеспеченных граждан. «Это притом что по всем прогнозам, рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно — и тарифы. Это притом что и в текущем году они уже на 2 миллиарда (почти 71 миллион долларов — прим. "Ленты.ру") сократили расходы на субсидии», — подчеркнул экс-президент.

Ранее адвокат экс-президента Илья Новиков назвал число уголовных дел, возбужденных в отношении его подзащитного. По его словам, ему известно о 58 делах, возбужденных против Порошенко. При этом юрист отметил, что назвать точное количество не представляется возможным, так как могут быть дела, о которых он не знает.