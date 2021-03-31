Зеленский одолжил миллионы долларов у компании своей жены в Белизе

Президент Украины Владимир Зеленский взял в долг около 2,5 миллиона долларов. Информация об этом содержится в его декларации о доходах, передает «Страна.ua».

В частности, в пункте о финансовых обязательствах указано, что Зеленский взял в долг 1,77 миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов или почти 185 миллионов рублей, — прим. «Ленты. Ру»).

Деньги принадлежат компании Film Heritage inC в Белизе. Ее бенефициарным владельцем указана супруга президента — Елена Зеленская.

Согласно декларации о доходах, Зеленский в 2020 году заработал 19,1 миллиона гривен (около 51 миллиона рублей). При этом зарплата президента составила менее 2 процентов от его годового заработка.

Суммарный доход семьи президента составил более 22,7 миллиона гривен (61 миллион рублей).

В мае 2020 года сообщалось, что доход семьи Зеленского за 2019 год составил более 28,6 миллиона гривен (77 миллионов рублей), из них они уплатили 3,6 миллиона гривен (почти 10 миллионов рублей) в качестве налогов.