Зеленский отказался уходить в отставку из-за ошибки в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки из-за ошибки в декларации о доходах и отказался покидать свой пост, сообщает издание «НВ».

В петиции утверждалось, что во время предвыборной кампании политик обещал, что уйдет с должности президента, если нарушит закон. В июле этого года сам Зеленский сообщил, что не задекларировал доход от покупки ценных бумаг.

Украинский лидер ответил, что закон был нарушен по ошибке, произошедшее не связано с корыстными мотивами. «Сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства», — подчеркнул Зеленский.

7 июля офис президента сообщил, что в 2019 году семья Зеленского «получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 миллиона гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 миллиона».

Информация об этом не была отправлена в реестр деклараций, о чем Зеленский лично сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции. НАПК вручило главе государства два административных протокола.