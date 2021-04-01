Стала известна зарплата супруги Зеленского в «Квартале 95»

Супруга действующего президента Украины Елена Зеленская за год работы сценаристом в студии «Квартал 95» заработала 952 900 гривен (около 2,6 миллиона рублей), или около 80 тысяч гривен в месяц (217 тысяч рублей). Об этом стало известно после публикации ее декларации о доходах на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

В документе отмечается, что кроме зарплаты Зеленская получила 2 443 027 гривен (около 6,6 миллиона рублей) от сдачи собственности в аренду. Также указано, что семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, загородным домом, одним нежилым помещением и двумя автомобилями.

«Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии.

Ранее сообщалось, что Зеленский взял в долг около 2,5 миллиона долларов у компании своей жены. В пункте о финансовых обязательствах декларации о доходах указано, что Зеленский занял 1,77 миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов, или почти 185 миллионов рублей). Деньги принадлежат компании Film Heritage inC в Белизе, ее бенефициарным владельцем указана Елена Зеленская.