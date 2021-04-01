Доходы Зеленского за год упали почти на четверть миллиона долларов

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заработал около 22,75 миллиона гривен (около 815 тысяч долларов или 61,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте президента.

При этом в прошлом году Зеленский задекларировал более 1,06 миллиона долларов (28,6 миллиона гривен или почти 77,8 миллиона рублей). Таким образом, за год его доходы упали почти на четверть миллиона долларов.

Годовая зарплата президента составила 336 тысяч гривен (913 492 рубля). Также Зеленский задекларировал роялти в размере 4,63 миллиона гривен (почти 12,6 миллиона рублей). Его супруга Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тысячи гривен (почти 2,6 миллиона рублей).

«Зеленский задекларировал новый объект недвижимости — государственную дачу, на правах пользования, переезд на которую связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский взял в долг около 2,5 миллиона долларов у компании своей жены. В пункте о финансовых обязательствах декларации о доходах указано, что Зеленский взял в долг 1,77 миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов или почти 185 миллионов рублей, — прим. «Ленты. Ру»). Деньги принадлежат компании Film Heritage inC в Белизе, ее бенефициарным владельцем указана супруга президента — Елена Зеленская.