Главные миллиардеры США стали богаче за первые сто дней президентства Байдена

Самые богатые американцы стали богаче на 195 миллиардов долларов за первые сто дней президентства избранного лидера США Джо Байдена, об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, сто богатейших людей увеличили свое состояние, несмотря на призывы платить больше налогов в период пандемии коронавируса. Отмечается, что рост благосостояния миллиардеров был вызван продолжающимся подъемом фондового рынка с момента прихода нового главы Белого дома 20 января, а также быстрым развертыванием программы вакцинации и пакетом государственных мер стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Индексы S&P 500 и Dow Jones за это время выросли более чем на 10 процентов.

Как пояснил Майк Сэвидж, профессор социологии Лондонской школы экономики, подобные попытки Байдена восстановить экономику могут повысить доходы и богатство на самом верху. «Мы наблюдаем этот парадокс со времен финансового краха 2008 года с количественным смягчением, которое в основном принесло пользу людям с активами, значительно увеличив их стоимость», — отметил социолог.

Сотня главных американских богачей заработали еще 267 миллиардов долларов в период между выборами 2020 года и вступлением в должность нового президента, что составляет 461 миллиард долларов с 4 ноября. С момента инаугурации Дональда Трампа в 2017 году до ноябрьской выборной кампании эти миллиардеры стали богаче примерно на 860 миллиардов долларов.

Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС), совокупное состояние 100 самых богатых американцев достигло 2,9 триллиона долларов, что превышает совокупное состояние беднейших 50 процентов населения США в 2,5 триллиона долларов.

Больше всего заработали такие технологические компании, как Amazon.com Inc., Facebook Inc. и Google Alphabet Inc., чему способствовала возросшая активность в Интернете и домохозяйствах во время пандемии коронавируса. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, основатель Amazon Джефф Безос, самый богатый человек в мире, в этом году увеличил свое состояние на 11,7 миллиарда долларов.

Ранее президент США Джо Байден захотел повысить налоги для богатейших американцев и заявил об этом в обращении к Конгрессу. Реформа коснется граждан, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год. Ставка подоходного налога для них повысится до 39,6 процента.