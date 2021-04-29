Байден захотел повысить налоги для американцев

Президент США Джо Байден захотел повысить налоги для богатейших американцев и заявил об этом в обращении к Конгрессу. Текст обращения размещен на сайте Белого дома.

По словам Байдена, реформа коснется граждан, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год. Ставка подоходного налога для них повысится до 39,6 процента. Сейчас такая ставка установлена для доходов выше 406 751 доллара в год, в то время как более низкие заработки облагаются по ставке 35 процентов и ниже.

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«Я не буду повышать налоги для людей, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. Корпоративной Америке и одному проценту самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю. Просто платите свою справедливую долю», — сказал президент, добавив, что, согласно данным недавнего исследования, 55 крупнейших компаний США в прошлом году не заплатили федеральный налог на прибыль на общую сумму более 40 миллиардов долларов.

«Но я не буду увеличивать налоговое бремя среднего класса этой страны. Они и так платят достаточно», — пообещал президент.

Также он подробно представил Конгрессу новый план развития инфраструктуры объемом 2,2 триллиона долларов. Он, по словам Байдена, направлен на поддержку американского рабочего класса, а реализация инициативы «создаст миллионы рабочих мест и обеспечит экономический рост в размере триллионов долларов на годы вперед».