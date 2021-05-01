Бывший сотрудник погранслужбы США рассказал о созданной Байденом «катастрофе»

Бывший сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) США Виктор Манхаррес рассказал о созданной президентом страны Джо Байденом «катастрофе» на южной границе. Он рассказал РИА Новости, что к этому привела иммиграционная политика Байдена.

Манхаррес отметил, что у американского президента нет четкого плана по сдерживанию потока мигрантов.

«Я бы охарактеризовал действия президента по вопросам иммиграции как катастрофу. У администрации Байдена нет обнародованного плана, они просто разрушили существующую политику предыдущей администрации», — заявил Манхаррес, добавив, что политика Байдена поставила под угрозу мигрантов, которые хотят попасть в США и получить убежище.

Он предрек усугубление кризиса на южной границе США в случае, если иммиграционная политика не изменится.

28 апреля президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом. В своей речи он, в частности, заявил о необходимости закончить «изнурительную войну с миграцией» и предложил план, включающий восьмилетний путь к гражданству для иммигрантов без документов. До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

На сегодняшний в США насчитывается более 11 миллионов жителей, незаконно проникших на территорию страны. С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, в рамках которой мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу.