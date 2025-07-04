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21:27, 3 июля 2025Россия

В Госдуме объяснили значимость нового разговора Путина и Трампа

Слуцкий: Разговор Путина и Трампа говорит о восстановлении отношений РФ и США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Процесс восстановления российско-американских отношений продолжается, на это указывает очередной разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, его слова передает РИА Новости.

«Новый разговор президентов России и США, безусловно, говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп в этот раз говорили больше часа», — сказал чиновник.

Слуцкий подчеркнул, что стороны в ходе беседы обсудили не только конфликт на Украине, но и ситуацию на Ближнем Востоке, а также совместные экономические проекты в энергетике и исследованиях космоса, взаимообмен фильмами. Как считает депутат, все это указывает на закрепление уважительной тональности в контактах.

Однако Слуцкий отметил, что предстоит пройти большой путь до того, как произойдет полноформатное восстановление российско-американского диалога.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля.

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