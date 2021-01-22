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Байден убрал из Овального кабинета установленную Трампом кнопку для вызова колы

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

Новый президент США Джо Байден убрал из Овального кабинета установленную его предшественником Дональдом Трампом кнопку для заказа диетической колы. Об этом в Twitter рассказал журналист Том Ньютон Данн, побывавший на экскурсии в Белом доме.

На рабочем столе бывшего президента раньше была специальная кнопка: Трамп нажимал на нее, и в кабинет сразу же приносили любимую газировку на серебряном подносе. Байден отказался от кнопки для вызова Coca-Cola и убрал ее.

21 января новый лидер Соединенных Штатов впервые показал журналистам свой кабинет в Белом доме. Помещение для политика преобразили за несколько часов. Знаменитый Овальный кабинет украсили бронзовым бюстом Сесара Чавеса — латиноамериканского правозащитника и борца за свободы трудящихся. Также президент поменял портрет первого лидера страны Эндрю Джексона на изображение политика и мыслителя Бенджамина Франклина. Особое внимание представителей СМИ привлек рабочий стол Байдена — на нем появилась чашка с блюдцем для чая или кофе.

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