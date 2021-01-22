Байден убрал из Овального кабинета установленную Трампом кнопку для вызова колы

Новый президент США Джо Байден убрал из Овального кабинета установленную его предшественником Дональдом Трампом кнопку для заказа диетической колы. Об этом в Twitter рассказал журналист Том Ньютон Данн, побывавший на экскурсии в Белом доме.

На рабочем столе бывшего президента раньше была специальная кнопка: Трамп нажимал на нее, и в кабинет сразу же приносили любимую газировку на серебряном подносе. Байден отказался от кнопки для вызова Coca-Cola и убрал ее.

21 января новый лидер Соединенных Штатов впервые показал журналистам свой кабинет в Белом доме. Помещение для политика преобразили за несколько часов. Знаменитый Овальный кабинет украсили бронзовым бюстом Сесара Чавеса — латиноамериканского правозащитника и борца за свободы трудящихся. Также президент поменял портрет первого лидера страны Эндрю Джексона на изображение политика и мыслителя Бенджамина Франклина. Особое внимание представителей СМИ привлек рабочий стол Байдена — на нем появилась чашка с блюдцем для чая или кофе.