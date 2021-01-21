Байден впервые показал свой кабинет

Президент США Джо Байден впервые показал журналистам свой кабинет в Белом доме. Помещение для нового лидера страны преобразили за несколько часов, сообщает CNN.

Знаменитый Овальный кабинет украсили бронзовым бюстом Сесара Чавеса — латиноамериканского правозащитника и борца за свободы трудящихся. Журналисты увидели в этом отсылку к изменению миграционного законодательства — Байден предложил упростить получение грин-карты для работников, занятых в сельском хозяйстве.

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Также президент поменял портрет первого лидера страны Эндрю Джексона на изображение политика и мыслителя Бенджамина Франклина. Пресса, увидевшая рядом с ним коллекцию из лунного камня, связала это с интересом нового президента к науке.

По всей резиденции повесили множество портретов знаменитых политиков: Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Франклина Делано Рузвельта и других. Примечательно, что при этом был убран бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Также Байден вернул картину «Авеню под дождем» 1917 года, которая висела при Бараке Обаме, но была убрана при Дональде Трампе. На ней изображена Пятая авеню в Нью-Йорке во время ливня, завешанная американскими флагами.

Особое внимание представителей СМИ привлек рабочий стол Байдена — на нем появилась чашка с блюдцем для чая или кофе. По некоторым данным, Трамп не очень любил эти напитки, зато обожал диетическую колу. Сообщается, что в его столе даже была специальная кнопка — экс-президент нажимал на нее, и в кабинет сразу же приносили любимую газировку. Байден избавился и еще от одного напоминания о Трампе — флаги разных родов войск, которые находились за спиной при работе за столом, убрали, а на сервант поставили фотографии многочисленной родни нового президента.

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