Пранкеры выставили на продажу офис премьер-министра и попали под суд

В Индии арестовали четырех пранкеров, которые выставили на продажу офис премьер-министра страны Наренды Моди в городе Варанаси. Полиция ведет расследование, и теперь шутники попадут под суд. Об этом пишет The News Minute.

Мужчины без ведома политика разместили объявление в интернете, где за 75 миллионов рупий (около 76 миллионов рублей) собирались продать объект. Они позиционировали недвижимость как четырехкомнатную виллу с четырьмя ванными комнатами, где есть множество дорогих ковров. Площадь лота составила 604 квадратных метра.

В настоящее время здание уже снято с продажи. На самом деле это не вилла, а рабочая резиденция Моди, где он обычно принимает представителей СМИ.

Полиция убеждена, что пранкеры хотели не просто пошутить, но продать воображаемый дом наивному покупателю, забрать деньги и исчезнуть. Теперь они ждут наказания, известно, что одного из них зовут Лакшмикант Оджа.

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