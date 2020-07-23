Женщина оставила виллу под охраной и случайно увидела ее в кино

Китаянка по фамилии Линь оставила свою виллу в городе Цыси (провинция Чжэцзян) под присмотром риелторского агентства, однако организация без спроса отдала дом для съемок. О том, что вилла стала кинолокацией, женщина узнала случайно, когда смотрела телевизор. Об этом пишет Shanghai Observer.

Линь приобрела дом в 2015 году, но вскоре ей пришлось переехать в соседний город Ханчжоу. Китаянка не стала продавать недвижимость, а оставила ее под охраной агентства Ningbo New Shanghai International Property Company. По условиям договора, представители организации могли посещать дом Линь только в экстренных случаях или по ее просьбе.

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В 2019 году Линь случайно увидела интерьеры своей виллы по телевизору — в сериале «Я и мои дети». Когда женщина поняла, что дом без ее ведома отдали для съемок, она поехала в Цыси. Внутри все было не так, как до отъезда: мебель поломана, лифт сломан, а некоторые ковры вовсе пропали. Китаянка подала в суд на агентство и кинокомпанию.

Однако в марте 2020 года, когда процесс уже шел, выяснилось, что на вилле Линь снимали еще несколько сериалов, поэтому к числу обвиняемых добавились три продюсера. Они не знали, что вилла живая и арендовали ее в Ningbo New Shanghai International Property Company. Организация согласилась, вероятно, забыв, что у объекта есть хозяйка.

В настоящее время судебное разбирательство все еще идет. В качестве компенсации Линь требует три миллиона юаней (30,3 миллиона рублей).

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