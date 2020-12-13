Россиянин подал иск к Coca-Cola на 30 миллионов рублей за моральный вред

37-летний маркетолог из Томска Денис Амосов подал иск в Кунцевский районный суд Москвы против российского представительства американской компании Coca-Cola из-за «пропаганды Санта-Клауса» в рекламе. Россиянин рассказал об этом в видеообращении на своей странице в Instagram.

Он потребовал компенсацию морального вреда в размере 30 миллионов рублей, часть средств пойдет на «создание Ассоциации по защите образа русской Снегурочки».

В своем обращении Амосов отметил, что Новый год — это семейный праздник, символами которого долгое время являлись Дед Мороз и Снегурочка. Однако сейчас эти праздники «не доставляют ему прежнего удовольствия» из-за «бесконечной рекламы в преддверии праздника», в которой показывают незнакомого ему персонажа Санта-Клауса.

По его словам, идет «подмена понятий»: у детей и взрослых возникает ассоциация, что счастливый Новый год возможен только с Coca-Cola и Санта-Клаусом. «Мне становится страшно за наше последующее поколение, которое не воспринимает Деда Мороза и Снегурочку как символов празднования Нового года», — подчеркнул маркетолог.

Также Амосов обратился в администрацию президента и попросил законодательно ограничить «пропаганду Санта-Клауса» в России. Как сообщил россиянин, юристом по делу выступил Виктор Потапов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его периодически «берет оторопь» от того, что он видит в эфире на российском телевидении. «Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», — заявил он.