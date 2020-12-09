Российская модель снялась в рекламе Dolce & Gabbana

@Peopletalkru / TokTok

Российская модель, звезда TikTok Анжела, более известная в сети под псевдонимом 620sq, стала героиней рекламной кампании итальянского дома моды Dolce & Gabbana. Ролики появились на ее странице в Instagram.

В опубликованных видео блогерша танцует с распущенными волосами на белом фоне. Ее запечатлели в черном топе в виде бюстгальтера. Образ манекенщицы дополнили крупные золотые украшения бренда — серьги, колье, браслет и несколько колец.

Кроме того, 19-летняя Анжела снялась в разноцветном платье с V-образным вырезом. Знаменитость позирует в нескольких аксессуарах: черном головном уборе с объемным бантом и нескольких украшениях с драгоценными камнями.

В описании к посту блогерша поблагодарила представителей Dolce & Gabbana за сотрудничество. Подписчики поздравили девушку и восхитились ее внешним видом в комментариях. «Молодец какая! Красотка! Так сильно горжусь», «Это просто полный отвал башки», «Какая красивая», «Королева!», «Просто богиня», — высказывались фанаты.

Ранее российская манекенщица Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии. Она стала героиней фотосессии для издания CAP 74024. Ее запечатлели топлес в черной юбке.

Анжела 620sq — популярная блогерша, которая регулярно публикует видео на своих аккаунтах в TikTok и YouTube. Модель сотрудничает с крупнейшим российским модельным агентством Avant Models и сотрудничала с такими брендами, как Dolce & Gabbana, Adidas и Coca-Cola.