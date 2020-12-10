В российской Bershka впервые появились юбки для мужчин

В ассортименте российских магазинов испанского масс-маркетового бренда Bershka впервые появились юбки для мужчин. Об этом сообщила блогерша с никнеймом @molli_pollii в своем Tik-Tok-аккаунте.

Пользовательница разместила в соцсети ролик, на котором показала новую коллекцию марки. На размещенных кадрах запечатлен манекенщик, позирующий в плиссированной мини-юбке, одна половина которой выполнена в черном цвете, а на вторую нанесен принт в клетку.

В комментариях под размещенным видео юзеры раскритиковали упомянутую вещь. «Фигня», «Господи, уже и парни начали уподобляться девушкам», «Интересно, в каком отделе это повесят в России?», «Без комментариев», «Bershka окончательно скатилась», «Это будет самая провальная коллекция в России», «Русские люди еще не готовы к такому», — писали они.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина несколько лет носил юбки и туфли на шпильках и прославился. 61-летний американец Марк Брайан (Mark Bryan) рассказал, что четыре года носит предметы женского гардероба ради борьбы с гендерными стереотипами.