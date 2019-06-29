Находчивый мужчина пришел на работу в юбке из-за запрета на шорты и прославился

Голландец пришел на работу в юбке в жаркую погоду из-за того, что по правилам дресс-кода компании мужчинам запрещено появляться в офисе в шортах. Об этом сообщает нидерландское издание AD.

21-летний житель города Хилверсюм Пим Стинберген пришел в отдел кадров, чтобы узнать, по какой причине он не может носить шорты. Там ему ответили, что в шортах сотрудники выглядят недостаточно представительно. Однако в той же беседе выяснилось, что юбка разрешена, и Стинберген решил воспользоваться этой возможностью. Он также узнал, что Министерство социальных дел позволило носить юбку только в том случае, если она не слишком короткая и «если позволяет состояние ног».

На своей странице в Twitter мужчина попросил знакомых одолжить ему юбку. Он выбрал одну из трех предоставленных — голубую — и пришел в ней в офис. «Все, конечно, смеялись. Но коллеги смеялись не надо мной, а над тем, как я развернул ситуацию», — похвастался Стинберген и добавил, что многие называли его героем и хвалили за смелость.

По словам Стинбергена, его внешний вид растрогал начальницу и она пообещала на следующей неделе пересмотреть политику дресс-кода фирмы.

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Сам голландец считает, что запрет на ношение шортов — это большой шаг назад, а если мужчины чувствуют себя комфортно в юбке, никто не должен им ее запрещать, даже несмотря на варикоз или полноту.

В июне 2018 года стало известно, что в средней школе Edge Secondary School в графстве Оксфордшир, Великобритания, мальчикам позволили приходить на уроки в юбках. В начале учебного года руководство школы ввело единую униформу. Помимо прочих правил, мальчики должны были носить исключительно длинные брюки. Когда с наступлением жары один из родителей осведомился, можно ли его сыну прийти в шортах, ему ответили отказом, однако добавили, что при желании школьник может носить юбку.

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