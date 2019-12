Популярный британский певец нарядился в сарафан и попал на обложку журнала

Double cover star Harry Styles @harrystyles talks to Tom Lamont @tom_lamont_journalist in this Saturday’s @guardianweekend 📸 @samuelbradley @cartelandco Styling @harry_lambert @bryantartists Hair @paulhanlonhair Grooming @florriewhitemakeup Manicurist @jennynails Set design @samuel_pidgen Producer @philippaandren @roscoproduction Photo editors @huntforcaroline @kateedwa AD @maggie_b_murphy Editor @melissa_denes @guardianfashion PR @dawbellpr #harrystyles @commedesgarcons @gucci

Фото опубликовано @guardianweekend