Полицейские задержали четырех членов российской ОПГ за вымогательства и расправы

В Тюмени задержали четырех членов ОПГ, занимавшихся убийствами и вымогательством

В Тюмени задержали четырех членов ОПГ, занимавшихся убийствами и вымогательством. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в период с мая 2007 года по май 2025 года на территории города Новый Уренгой злоумышленники совершили расправу над тремя гражданами, одно покушение на расправу и четыре факта вымогательства. Таким образом они планировали получить контроль над сферой пассажирских перевозок. Предприниматели под угрозой насилия передавали им деньги, чтобы осуществлять свою деятельность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что один из подозреваемых создал на территории города организованную преступную группу. В ее состав вошли не менее шести человек, у них также имелось огнестрельное оружие.

В отношении них возбуждены уголовные дела. Четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один объявлен в розыск.

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