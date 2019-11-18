Популярный британский певец нарядился в розовую балетную пачку

Британский певец и актер Гарри Стайлз (Harry Styles) появился на телешоу Saturday Night Live в розовой балетной бачке. Англичанин выложил несколько фото в своем Instagram-аккаунте.

На одном из снимков 25-летний Стайлз прыгает, подражая балеринам. В руках он держит бокал для шампанского, а в зубах — сигарету. На другом снимке певец склонился к ноге, касаясь ее пальцами. На обеих фотографиях он одет в балетную пачку розового цвета, расшитую золотистыми узорами, и белые колготки.

SATURDAY NIGHT LIVE. Фото опубликовано @harrystyles

Образ Стайлза вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. «Зачем он так оделся?» — спросил один из подписчиков. «Что это? Зачем?» — удивилась другая поклонница британца. «Такого я от тебя не ожидала!» — расстроилась третья. Также несколько подписчиков раскритиковали Стайлза за пропаганду курения. Однако большая часть юзеров похвалили певца за смелость.

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