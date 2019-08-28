Пришедший в женском платье и туфлях на премию MTV мужчина восхитил пользователей

Американский стилист и парикмахер Джонатан ван Несс пришел на премию MTV Video Music Awards в женском платье и туфлях на каблуке. Свое фото на красной ковровой дорожке мужчина опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На нем были черный комбинезон-шорты, кружевная мантия и черные туфли с красными каблуками. Ван Несс не только попозировал на ковровой дорожке, но и вручил награду Тейлор Свифт, победившей в двух номинациях: «Видео года» и Video for good.

Материалы по теме Ниже пояса Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного

Подписчики ван Несса похвалили его за оригинальный образ. «Да, детка, да! Как бы я хотела быть там с тобой!» — написала в комментариях пятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Мишель Кван. «Так мило! Просто огонь!» — восхитился один из фанатов стилиста. «Я не понимаю, почему он такой идеальный», — согласился другой. «Кто-нибудь заметил Кардашьян у тебя за спиной?» — поиронизировал третий.

В марте 2019 года организаторы королевских скачек в Аскоте (Royal Ascot) смягчили правила дресс-кода на 2019 год, позволив мужчинам приходить в женском платье, а женщинам — в мужском костюме.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!