В Чечне высмеяли платье американского актера и вспомнили об «отсечении голов»

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев осудил поведение американского актера Билли Портера, который появился на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в пышном платье. Об этом политик сообщил в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

По словам Дааева, в последнее время на «экранах телевизоров» все чаще пытаются стереть все грани между мужчинами и женщинами. «Мы, конечно, это осуждаем, высмеиваем, считаем аморальным и омерзительным. Но для людей, у которых нет ни капли совести, стыда, морали и достоинства, ни даже рода человеческого, это не чуждо», — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что в кавказской культуре испокон веков заложены нерушимые правила, устанавливающие четкие различия между полами, за нарушение которых «отсекали головы».

«К большому сожалению, сегодня на улицах городов величественного Кавказа можно увидеть "модный приговор" вышеуказанным ценностям в виде использования атрибутов национальной мужской одежды на женском одеянии», — посетовал автор записи.

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Министр культуры обратился к кавказской молодежи с просьбой не допускать в их культуру внесения «унизительных нововведений» и пресекать любые подобные попытки.

25 февраля сообщалось, что голливудская звезда Портер появился на вручении «Оскара» в черном бархатном платье. Его сшил для актера дизайнер Кристиан Сириано (Christian Siriano), самый молодой победитель проекта «Подиум». Портер дополнил свой образ черным болеро, напоминающим укороченный до талии мужской пиджак.

В октябре 2016 года стало известно о том, что Министерство культуры Чечни создаст специальные рабочие группы, представители которых проследят за соблюдением национальных традиций на свадьбах. Сообщалось что жители предупреждены о порядке проведения традиционных культурно-массовых мероприятий, однако на праздниках часто встречается неприемлемая форма одежды и неподобающее исполнение национального танца.

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