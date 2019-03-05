Мужчинам впервые разрешили ходить в платьях на королевские скачки

Организаторы королевских скачек в Аскоте (Royal Ascot) смягчили правила дресс-кода на 2019 год, позволив мужчинам приходить в женском платье, а женщинам — в мужском костюме. Об этом сообщает The Telegraph.

Впервые в истории гостей попросили прийти в одежде, в которой они «чувствуют себя максимально удобно», но при этом следовать общепринятым правилам.

Новая политика направлена на то, чтобы трансгендерам было комфортно присутствовать на мероприятии. По словам пресс-секретаря королевских скачек, таким образом Royal Ascot стремится быть инклюзивным.

«Кажется, скачки действительно становятся более толерантными к разным людям, поэтому любые способствующие этому изменения приветствуются. Если человек считает себя женщиной, то при соблюдении остальных правил ему должны позволить прийти в женском наряде», — прокомментировала первая в Великобритании наездница-трансгендер Виктория Смит.

Согласно протоколу, «джентльмены» должны появиться на скачках в черном или сером костюме с жилетом и галстуком, а «леди» — в платьях, прикрывающих колени и плечи.

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Королевские скачки в Аскоте проводятся в Великобритании уже более 300 лет. Впервые их организовали в 1711 году по инициативе королевы Анны — первой правительницы Соединенного Королевства. Публика приняла мероприятие с восторгом, и его превратили в ежегодную традицию. За все время покровителями скачек выступали 11 монархов, в том числе королева Елизавета II.

В июне 2018 года жена принца Гарри Меган Маркл пренебрегла традициями во время королевских скачек в Аскоте. Она была единственной гостьей, не надевшей бейдж со своим именем. Герцогиня проигнорировала правило, чтобы не испортить нежную ткань платья.

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