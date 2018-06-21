Меган Маркл пренебрегла традициями ради платья

Жена принца Гарри Меган Маркл стала единственной, кто не надел бейдж с именем на королевские скачки в Аскоте. Об этом сообщает The Sun.

Герцогиня Сассекская пришла в белом платье-рубашке, изготовленном французским модным домом Givenchy специально для нее в единственном экземпляре. По данным издания, его стоимость составляет более тысячи долларов.

Бейдж с именем и титулом традиционно выдается всем гостям скачек. Однако Меган Маркл проигнорировала правило, чтобы не испортить нежную ткань платья. Вместо этого она прикрепила значок к ремню своей сумки.

Королевские скачки в Аскоте — ежегодное мероприятие, которое проводится в Великобритании уже более 300 лет. Впервые их организовали в 1711 году по инициативе королевы Анны — первой правительницы Соединенного Королевства Великобритании. Публика приняла мероприятие с восторгом, и его превратили в ежегодную традицию. За все время покровителями скачек выступили 11 монархов, в том числе королева Елизавета II.

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Ранее в июне жена принца Гарри пришла на парад Trooping of the Colour в неподобающем виде. Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако герцогиня Сассекская надела нежно-розовый костюм с вырезом лодочкой, изготовленный дизайнером Каролиной Эррерой.

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