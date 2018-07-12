Раскрыты причины выбора одежды для жен британских принцев

Консультант по правилам этикета Диана Матер рассказала, в каких случаях супруги наследников британского престола Кейт Миддлтон и Меган Маркл обязаны ходить в шляпах. Об этом сообщает The Sun.

«До 1950-х годов встретить женщину без головного убора было практически невозможно: демонстрировать волосы в общественном месте считалось неприличным. Однако сейчас все изменилось, и шляпы надевают только во время официальных событий», — объяснила Матер. Именно поэтому жены британских принцев появляются на королевских приемах и во время официальных поездок в шляпках, а на днях рождения, крестинах или свадьбах — без.

Кроме того, женщинам не следует надевать головной убор после шести вечера, поскольку это считается нарушением правил королевского дресскода.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

В июле 53-летняя невестка королевы Великобритании графиня Уэссекская Софи пришла на празднование столетия королевских Военно-воздушных сил в головном уборе как у Меган Маркл. Его сравнили с шляпкой Меган Маркл, которую дизайнер Филип Трейси изготовил для герцогини Сассекской в качестве аксессуара к ее белому платью-рубашке, в котором она была на королевских скачках в Аскоте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!