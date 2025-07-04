Расправившемуся над сотрудником ФСБ на режимном объекте российскому военному дали срок

Российскому военному дали восемь лет за расправу над сотрудником ФСБ из ревности

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего российского военнослужащего Александра Трубаева к 8 годам колонии за расправу над действующим сотрудником ФСБ Владимиром Фищенко. Об этом сообщает Legal.report.

Как установил суд, 12 января осужденный встретился с приятелем на Белорусском вокзале. Мужчины прошли на режимный объект на Ольховской улице, где устроили застолье. Прапорщик рассказал суду, что опьяневший сотрудник ФСБ стал хвастаться своими достижениями на любовном фронте и поведал об интимной связи с женой военного, с которой тот был в бракоразводном процессе. В порыве ревности военный кинулся на друга, ударил его бутылкой рома и, когда потерпевший потерял сознание, удушил.

Владимир Фещенко ранее был успешным спортсменом — мастером спорта международного класса, чемпионом России по гиревому спорту 2017 года.

14 января после преступления сообщалось, что Владимир Фищенко был застрелен.