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14:11, 4 июля 2025Силовые структуры

Расправившемуся над сотрудником ФСБ на режимном объекте российскому военному дали срок

Российскому военному дали восемь лет за расправу над сотрудником ФСБ из ревности
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего российского военнослужащего Александра Трубаева к 8 годам колонии за расправу над действующим сотрудником ФСБ Владимиром Фищенко. Об этом сообщает Legal.report.

Как установил суд, 12 января осужденный встретился с приятелем на Белорусском вокзале. Мужчины прошли на режимный объект на Ольховской улице, где устроили застолье. Прапорщик рассказал суду, что опьяневший сотрудник ФСБ стал хвастаться своими достижениями на любовном фронте и поведал об интимной связи с женой военного, с которой тот был в бракоразводном процессе. В порыве ревности военный кинулся на друга, ударил его бутылкой рома и, когда потерпевший потерял сознание, удушил.

Владимир Фещенко ранее был успешным спортсменом — мастером спорта международного класса, чемпионом России по гиревому спорту 2017 года.

14 января после преступления сообщалось, что Владимир Фищенко был застрелен.

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