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13:19, 14 января 2025Силовые структуры

Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

В Москве застрелили сотрудника ФСБ, чемпиона по гиревому спорту Фещенко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве застрелили чемпиона по гиревому спорту. Впоследствии выяснилось, что мастер спорта международного класса сотрудник ФСБ.

О произошедшем стало известно во вторник, 14 января, однако трагедия произошла на день раньше.

Тело мужчины нашли в ночь на 13 января в здании на Ольховской улице. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и военные следователи. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали и обстоятельства дела. Уточняется, что рассматривается криминальная версия произошедшего.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Тело застреленного нашли в здании Минобороны

Известно, что застрелен чемпион по гиревому спорту, сотрудник ФСБ Владимир Фещенко. По данным источника РБК, знакомого с ходом проверки обстоятельств дела, а также по информации собеседника ТАСС, Фещенко застрелили в столице в одном из зданий Министерства обороны.

Согласно сведениям ведомства, на Ольховской располагается Управление военных сообщений Департамента транспортного обеспечения Минобороны.

Предполагается, что сотрудник ФСБ получил несовместимые с жизнью ранения в результате конфликта. Собеседник РБК отмечает, что основной версией является преступление по неосторожности, пистолетная пуля попала мужчине в голову. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, подозреваемый в преступлении уже задержан. Возбуждено уголовное дело. Агентство уточняет, что стрельбу по Фещенко открыли в ходе бытового конфликта с военным.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший тренер Фещенко Марк Шутой прокомментировал ТАСС информацию о его трагическом уходе из жизни. Специалист был наставником спортсмена в юношеском возрасте, однако поддерживал с ним контакт и после того, как Фещенко перешел к другому тренеру. Он отметил, что чемпион 2017-го последние годы не выступал на всероссийском уровне. «Он сумел реализовать себя как спортсмен, звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят», — рассказал он.

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Владимир Фещенко родился в 1998 году. Гиревым спортом он занялся в 12 лет и с тех пор неоднократно становился победителем юношеских первенств России и Европы. В 2017 году мужчина выиграл юниорский и взрослый чемпионаты России.

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