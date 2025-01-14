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12:12, 14 января 2025Силовые структуры

Появились подробности гибели сотрудника ФСБ в здании Минобороны России

РБК: Сотрудник контрразведки ФСБ Фещенко был застрелен при бытовом конфликте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Убитый в Москве чемпион России работал в ФСБ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сотрудник департамента контрразведки ФСБ Владимир Фещенко был застрелен в здании Минобороны России в Москве во время бытового конфликта с военным. Подробности происшествия приводит РБК.

По данным агентства, основная версия произошедшего 13 января — убийство по неосторожности. В ходе ссоры один из мужчин произвел выстрел — пистолетная пуля попала Фещенко в голову, в результате ранения он погиб.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления задержан.

14 января сообщалось, что погибший оказался сотрудником спецслужбы. Фещенко был чемпионом России по гиревому спорту и мастером спорта международного класса.

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