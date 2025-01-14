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10:44, 14 января 2025Силовые структуры

Чемпиона России по гиревому спорту нашли с пулей в голове

В Москве убит чемпион России по гиревому спорту Фещенко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В центре Москвы обнаружен чемпион России по гиревому спорту, мастер спорта международного класса Владимир Фещенко с пулевым ранением головы. Об этом сообщает Baza.

Тело нашли в ночь на 13 января в здании на Ольховской улице. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ и военные следователи. Рассматривается криминальная версия. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

13 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 53-летнего байкера, который выстрелил из охотничьего карабина в 26-летнего агрессивного соседа.

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