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19:51, 13 января 2025Силовые структуры

В российском городе задержали выстрелившего из карабина в агрессивного соседа байкера

В Петербурге задержали байкера, который выстрелил из карабина в соседа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего байкера, который выстрелил из охотничьего карабина Ланкастера в 26-летнего агрессивного соседа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, ЧП произошло в новостройке на улице Генерала Кравченко. Утром в квартиру к фигуранту постучался сосед с верхнего этажа. Он пришел к байкеру с молотком. По словам родственника задержанного, мужчины давно конфликтуют из-за того, что молодой человек ведет шумный образ жизни. Мотоциклист встретил его с карабином. Они в очередной раз поссорились, а затем мужчина выстрелил парню в ногу. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу №26. Пуля прошла насквозь, задела паховую артерию и сломала бедренную кость.

Мотоциклиста задержали по административной статье. Правоохранители решают, как квалифицировать его действия.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области мужчина с топором напал на 41-летнего соседа.

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