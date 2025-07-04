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14:16, 4 июля 2025Экономика

Трамп объявил о новых торговых пошлинах

Трамп пообещал повысить торговые пошлины для некоторых стран до 70 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении новых торговых пошлин для некоторых стран. Об этом со ссылкой на заявление главы государства сообщает РИА Новости

Новые тарифы начнут действовать с 1 августа — Трамп пообещал рассылать уведомления уже с завтрашнего дня.

«Пошлины будут в диапазоне, может быть, от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. Мы сделали финальную форму, и там четко объясняется, что именно страны будут платить. Это очень важно, это огромные деньги для страны (США)», — подчеркнул он

При этом, заявил Трамп, Штаты не хотят ничего усложнять и собираются действовать «в рамках разумного». Ранее он объяснял, что без возможности вводить пошлины на импортные товары у США не будет шансов на «экономическое выживание».

«Если другим странам будет можно использовать против нас пошлины, а нам нельзя будет быстро и ловко отвечать на них тарифами, у нашей страны не будет даже малого шанса на экономическое выживание», — написал лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

В начале июля министр сельского хозяйства страны Брук Роллинз говорила, что в Вашингтоне рассматривают вариант частичного снятия импортных пошлин на некоторые товары. В их числе — продукты, которые сложно вырастить на территории США. К таковым относятся какао-бобы и кофе, цены на которые в последнее время увеличились.

Президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Для ряда государств ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Позднее американский лидер решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран, на этот период базовая пошлина составила 10 процентов.

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