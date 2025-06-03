Трамп объяснил важность введенных им пошлин

Трамп: Без пошлин у США не будет шансов на экономическое выживание

Без возможности вводить пошлины на импортные товары у США не будет шансов на «экономическое выживание». Важность введенных тарифов объяснил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Если другим странам будет можно использовать против нас пошлины, а нам нельзя будет быстро и ловко отвечать на них тарифами, у нашей страны не будет даже малого шанса на экономическое выживание», — написал Трамп.

Ранее Трамп предсказал крах экономики США, если американские суды отменят введенные им пошлины на импорт. «Если каким-то образом суды вынесут решение против нас по пошлинам, чего не ожидается, то это позволит другим странам держать нашу в заложниках с их антиамериканскими пошлинами, которые они будут использовать против нас», — подчеркнул он.

В начале мая Дональд Трамп заявил, что введенные американскими властями таможенные пошлины, возможно, не будут отменены.