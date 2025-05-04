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17:57, 4 мая 2025Экономика

Трамп допустил сохранение таможенных пошлин

Президент США Трамп: Таможенные пошлины, возможно, не будут отменены
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Введенные властями США таможенные пошлины, возможно, не будут отменены. Сохранение торговых тарифов допустил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

По заявлению американского лидера, пошлины уже приносят пользу экономике страны, так как благодаря введенным лишь против одного Китая тарифов США якобы «не теряют триллион долларов».

«Если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить [производство] в Соединенных Штатах? Они (Китай) очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется», — заявил Трамп.

Ранее американский миллиардер Уоррен Баффетт раскритиковал Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров, поставляемых из других стран. Более 60 процентов американцев готовятся к негативным последствиям от повышения импортных пошлин.

В I квартале 2025 года экономика США уже сократилась из-за пошлин Трампа.

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