Баффетт раскритиковал одно решение Трампа

Миллиардер Баффетт раскритиковал Трампа за пошлины для других стран

Американский миллиардер Уоррен Баффетт раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров, поставляемых из других стран. Об этом сообщает CNBC.

По информации телеканала, об этом предприниматель сказал на встрече с инвесторами компании Berkshire Hathaway — он выступает ее гендиректором.

Отмечается, что Баффет заявил: «Водить карательные пошлины на остальной мир — большая ошибка».

По мнению миллиардера, пошлины — это «акт войны», а торговля не должна быть оружием.

Ранее сообщалось, что в США начали действовать повышенные импортные пошлины на автокомплектующие — теперь сбор составляет 25 процентов.