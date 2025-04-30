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15:58, 30 апреля 2025Экономика

Экономика США начала сокращаться из-за тарифов Трампа

Reuters: Американский ВВП сократился на 0,3 процента в I квартале 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Alex Brandon / AP

В I квартале 2025 года экономика США сократилась из-за потока импортных товаров, закупаемых предприятиями, стремящимися избежать высоких издержек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Авторы этой публикации убеждены, что такая статистика подчеркивает разрушительный характер хаотичной тарифной политики президента США Дональда Трампа. Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,3 процента, хотя ранее экономисты прогнозировали рост этого показателя. Однако в марте дефицит торговли товарами вырос до исторического максимума.

Кроме того, потребительская уверенность приблизилась к пятилетнему минимуму, а деловые настроения резко ухудшились. Инфляция усилилась и, как ожидается, продолжит расти в течение года.

Ранее аналитики компании Gallup выяснили, что большинство жителей США сомневаются в эффективности той протекционистской торгово-экономической политики, которую проводит Трамп. Оказалось, что больше 60 процентов американцев готовятся к негативным последствиям от повышения импортных пошлин.

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