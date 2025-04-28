Американцы усомнились в эффективности пошлин Трампа

Gallup: 70 процентов американцев ожидают вреда от пошлин Трампа для ВВП США

Подавляющая часть американцев сомневаются в эффективности протекционистской торгово-экономической политики действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Gallup.

Опрос проводился со 2 по 15 апреля 2025 года, вскоре после ужесточения таможенной политики властей США. По его итогам выяснилось, что около 62 процентов американцев ожидают негативного воздействия повышения импортных пошлин на крупнейшую экономику мира в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, 70 процентов опрошенных полагают, что подобные меры Трампа могут привести к снижению потенциала ВВП США в обозримом будущем. Подавляющее большинство (89 процентов) респондентов, в частности, опасаются роста цен на различные категории товаров на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе.

Для почти трети (31 процента) граждан Соединенных Штатов такие последствия повышения импортных пошлин являются недопустимыми. Они не намерены терпеть из-за подобной политики Трампа экономические проблемы. Еще 20 процентов готовы мириться с трудностями не более нескольких месяцев, 22 процента — в течение года, а 15 процентов — на протяжении 2-3 лет.

О вреде, который наносит протекционизм Трампа американской и мировой экономике, ранее заявил глава Банка Франции Вильруа де Гало. Агрессивная торговая политика руководителя Белого дома, отметил он, привела к пересмотру прогнозов роста ВВП США в сторону снижения. Если в начале 2025-го ряд аналитиков ожидали увеличение американской экономики на 2,5 процента к концу декабря, то теперь — всего на 0,1 процента. Еще одним последствием резкого повышения пошлин Трампа, добавил Де Гало, стало ускорение темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке США.