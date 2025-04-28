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16:37, 28 апреля 2025Экономика

Пошлины Трампа назвали ударом по экономике США

Глава Банка Франции Де Гало: Протекционизм Трампа вредит экономике США
Анатолий Акулов (редактор)
Франсуа Вильруа де Гало

Франсуа Вильруа де Гало. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Протекционистская торговая политика президента США Дональда Трампа наносит вред американской экономике, являющейся крупнейшей в мире. Такое мнение высказал глава Банка Франции Вильруа де Гало, его слова приводит ТАСС.

Резкое ужесточение таможенных пошлин США в отношении продукции из ряда стран вкупе с эскалацией торговой войны с Китаем наносят удар по экономическому потенциалу Соединенных Штатов, отметил глава французского регулятора. Он напомнил, что в январе 2025 года, когда Трамп переизбрался на пост руководителя Белого дома, аналитики прогнозировали рост американской экономики на 2,5 процента к концу декабря. Теперь оценка понижена до 0,1 процента.

Это говорит о том, что экономисты в большинстве своем не верят в успех протекционистской политики Трампа. «Протекционизм не работает. Темпы роста экономики сокращаются, а инфляция растет», — посетовал Де Гало. В результате сейчас ряд экспертов ожидают околонулевых темпов увеличения ВВП США, а некоторые аналитики — и вовсе полноценную рецессию. «Политика администрации США вредит не только американской, но и мировой экономике», — заключил глава Банка Франции.

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Трамп утвердил резкое повышение импортных пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для товаров из ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки составили 20-30 процентов от таможенной стоимости. Однако вскоре глава Белого дома решил взять 90-дневную паузу на пошлину и ввести на этот период базовый тариф в 10 процентов.

Исключением стал Китай, продукцию которого власти США обложили ставками в 145 процентов. Китай в ответ поднял импортные пошлины на американские товары до 125 процентов. В случае дальнейшей эскалации торговой войны Вашингтона и Пекина, а также возобновления повышенных взаимных пошлин США и Евросоюза мировой ВВП может потерять 7 процентов, предупредил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

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