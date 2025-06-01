Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 1 июня 2025Мир

Трамп предрек крах экономике США в случае отмены пошлин

Трамп предрек крах экономике США в случае отмены в суде импортных пошлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены в суде действия введенных им импортных пошлин. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Если каким-то образом суды вынесут решение против нас по пошлинам, чего не ожидается, то это позволит другим странам держать нашу в заложниках с их антиамериканскими пошлинами, которые они будут использовать против нас», — подчеркнул он.

Накануне американские СМИ сообщали о том, что администрация Дональда Трампа готовит план действий на случай очередной приостановки по решению суда введенных Вашингтоном повышенных импортных пошлин.

В начале мая Дональд Трамп заявил, что введенные американскими властями таможенные пошлины, возможно, не будут отменены. По словам политика, пошлины уже приносят пользу экономике Штатов, так как благодаря введенным лишь против одного Китая тарифов США якобы «не теряют триллион долларов».

Накануне Дональд Трамп анонсировал увеличение таможенных пошлин на импортную сталь вдвое — до 50 процентов. Он высказал мнение, что увеличение пошлин на данную категорию импорта обезопасит американскую сталелитейную промышленность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский взял ответственность за атаку на российские аэродромы

    Стало известно о задержании арендодателей использовавшегося для сборки дронов склада

    Властям Британии дали совет по спасению страны от уничтожения

    В российском регионе при ударе ВСУ погиб мирный житель

    Губернатор показал последствия обрушения моста под Брянском

    Трамп предрек крах экономике США в случае отмены пошлин

    Мединский рассказал о своем настроении перед переговорами с Украиной

    Стало известно о судьбе переговоров с Украиной в Стамбуле на фоне атак ВСУ

    В США назвали способ избежать конфликта с Россией

    Над Ярославлем прозвучала серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости