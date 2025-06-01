Трамп предрек крах экономике США в случае отмены пошлин

Трамп предрек крах экономике США в случае отмены в суде импортных пошлин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены в суде действия введенных им импортных пошлин. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Если каким-то образом суды вынесут решение против нас по пошлинам, чего не ожидается, то это позволит другим странам держать нашу в заложниках с их антиамериканскими пошлинами, которые они будут использовать против нас», — подчеркнул он.

Накануне американские СМИ сообщали о том, что администрация Дональда Трампа готовит план действий на случай очередной приостановки по решению суда введенных Вашингтоном повышенных импортных пошлин.

В начале мая Дональд Трамп заявил, что введенные американскими властями таможенные пошлины, возможно, не будут отменены. По словам политика, пошлины уже приносят пользу экономике Штатов, так как благодаря введенным лишь против одного Китая тарифов США якобы «не теряют триллион долларов».

Накануне Дональд Трамп анонсировал увеличение таможенных пошлин на импортную сталь вдвое — до 50 процентов. Он высказал мнение, что увеличение пошлин на данную категорию импорта обезопасит американскую сталелитейную промышленность.