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01:52, 31 мая 2025Экономика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на одну категорию импорта

Трамп заявил, что США увеличат таможенные пошлины на импортную сталь до 50%
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение таможенных пошлин на импортную сталь вдвое — до 50 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его словам, увеличение пошлин на данную категорию импорта обезопасит американскую сталелитейную промышленность.

«Мы собираемся повысить тарифы на 25 процентов. Мы повысим тарифы на импорт стали в Соединенные Штаты Америки с 25 процентов до 50 процентов», — заявил Трамп.

Ранее Федеральный суд США принял решение заблокировать таможенные пошлины, которые ввел указом американский президент Дональд Трамп. Инстанция сочла повышение тарифов превышением полномочий.

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