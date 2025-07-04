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14:18, 4 июля 2025Силовые структуры

Бывшему замминистра МЧС России дали срок по делу о мошенничестве с квартирой

Бывший замминистра МЧС Барышев получил три года за мошенничество с квартирой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев получил три года колонии по делу о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает НТВ.

Как установил суд, чиновник предоставил подложные документы на получение квартиры, хотя по закону на нее не претендовал. Ущерб государству от его действий следствие оценило в 20 миллионов рублей. На похищенную недвижимость был наложен арест.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра просвещения России Денис Грибов, находящийся под стражей, заявил о готовности дать показания по уголовному делу о мошенничестве.

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