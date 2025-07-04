Бывшему замминистра МЧС России дали срок по делу о мошенничестве с квартирой

Бывший замминистра МЧС Барышев получил три года за мошенничество с квартирой

Бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев получил три года колонии по делу о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает НТВ.

Как установил суд, чиновник предоставил подложные документы на получение квартиры, хотя по закону на нее не претендовал. Ущерб государству от его действий следствие оценило в 20 миллионов рублей. На похищенную недвижимость был наложен арест.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра просвещения России Денис Грибов, находящийся под стражей, заявил о готовности дать показания по уголовному делу о мошенничестве.