Бывший замминистра просвещения России решил рассказать об афере

ТАСС: Экс-замглавы Минпросвещения Грибов решил сотрудничать со следствием

Бывший замминистра просвещения России Денис Грибов, находящийся под стражей, заявил о готовности дать показания по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник намерен сотрудничать со следствием и рассказать об известных ему обстоятельствах аферы, в результате которой из бюджета было похищено, по данным МВД, более 54 миллионов рублей.

По версии следствия, Грибов с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров — разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных на развитие профессионального образования. Троих участников аферы задержали, а Грибов скрылся за пределами России. Его объявили в федеральный розыск и задержали в одном из столичных аэропортов в декабре 2024 года.

Он был арестован и с тех пор с ним не проводились следственные мероприятия.

Грибов не скрывался от следствия, а ездил Белоруссию с личными целями, поэтому не знал о вызове его на допрос в качестве свидетеля, указывает его адвокат.