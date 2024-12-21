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20:34, 21 декабря 2024Силовые структуры

Подозреваемого в многомиллионном хищении экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения Грибова
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова, которого подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали агентству в Тверском суде Москвы.

Как ранее сообщили в МВД России, бывшего замминистра просвещения, находившегося в федеральном розыске, задержали в одном из столичных аэропортов. По версии следствия, он вместе с другими подозреваемыми похитил бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей. Уточнялось, что он скрывался от следствия за пределами России.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Дениса Грибова с поста заместителя министра просвещения. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию.

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