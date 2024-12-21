Экс-замминистра просвещения России задержали по подозрению в многомиллионном хищении

Экс-замминистра просвещения России задержали в Москве по подозрению в хищении

Бывшего заместителя министра просвещения России задержали в Москве по подозрению в многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом заявило МВД России.

Экс-замминистра просвещения, находившегося в федеральном розыске, задержали в одном из столичных аэропортов. Уточняется, что он прилетел из-за границы.

«По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации на развитие профессионального образования», — рассказали в МВД.

Отмечается, что подозреваемые похитили и распределили бюджетные средства в размере свыше 54 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ранее были задержаны три участника преступной деятельности. Экс-замминистра же скрылся за пределами России, говорится в сообщении.

По информации «Известий», речь идет о Денисе Грибове. Его освободили от должности замминистра просвещения в августе.

Ранее сообщалось, что бывшему замминистра обороны России Павлу Попову продлили арест по делу о хищениях. Он пробудет под стражей до 22 марта 2025 года.